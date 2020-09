Spazio Primitivo: alla "Fiera Ottima" si pigia l’uva a piedi scalzi

Mentre nell’area mercatale si svolgerà la “Fiera Pessima”, a poche centinaia di metri di distanza, nello «Spazio Primitivo», salone di eventi ospitato nello storico stabilimento vinicolo di Costantino Perrucci, si terrà la “Fiera Ottima”. Una seria parodia della tradizionale campionaria funestata dal maltempo e quest’anno anche dal Covid, ideata e organizzata per il quarto anno consecutivo (quest’anno per la prima volta a settembre come la sua originale), dal noto imprenditore del vino Gregory Perrucci.



Quest’anno la Fiera che da una delle etichette di casa Perrucci “Anarkos”, avrà come titolo «Anarchia», presenta la novità della pigiatura a piedi nudi dei grappoli di Primitivo appena raccolti. Oltre alla pigiatura (per la quale si accede solo su prenotazione e rispettando severe norme igieniche), l’evento prevede momenti di spettacolo con il concerto in anteprima del progetto musicale “Anarkos Ensemble” e di cucina con piatti della tradizione manduriana a scelta: sfumature di fave (purea di fave con diversi contorni tipici); pizzarieddi cu lu jadduzzu (maccheroncini e orecchiette al ragù di pollo ruspante); panino del moderno “fabbricatore” (panino rivisitato a base di carne). E naturalmente calici di buon vino della casa. L’evento sarà concentrato in un unico giorno, sabato 5 settembre, a partire dal tardo pomeriggio.

La prenotazione è obbligatoria, in ossequio alle norme anti-Covid, e necessaria a garantire il giusto distanziamento e dà diritto all’ingresso con posti liberi. Info 392 220 6968.