La Festa, la musica, i racconti: il programma completo di questa sera

Alle 20,30 di questa sera si accenderanno i riflettori sulla undicesima edizione della festa La Voce di Manduria. Tema: “La ripartenza a muso duro dopo il lockdown”. Sarà l’unico grande evento di spettacolo di questa strana estate manduriana dove il coronavirus e la mancanza di aiuti economici pubblici ha costretto i soliti organizzatori di mega spettacoli a tirarsi indietro. Il nostro giornale, come sempre senza contributi comunali o di altri enti pubblici e con il solo aiuto degli sponsor, si mette in gioco per mantenere l’impegno con i propri lettori e con la cittadinanza.

Davanti alla splendida scenografia architettonica del sagrato della chiesa Sant’Antonio, gli artisti e i vari ospiti ci racconteranno l’isolamento pandemico e il coraggio di ripartire a muso duro. Presentano la serata Antonio Erario e Fabiana Pastorino.

Consegneremo premi, riconoscimenti, daremo la ricercatissima “trozzella della libertà di stampa”, il manufatto artistico personalizzato con la “V” della Voce realizzato dal ceramista Giuseppe Anti di Grottaglie. Parleremo e sentiremo le testimonianze dirette di chi è stato contagiato dal Covid ed è guarito, ci faremo raccontare le battaglie di chi nei reparti Covid ha combattuto la malattia sconfiggendola. Sentiremo il racconto di chi ha reagito scoprendo nuove imprese e realizzando progetti sul tema della quarantena che hanno fatto il giro del mondo.

Ci sarà un’asta di beneficenza il cui ricavato andrà alla mensa per poveri gestita dalla parrocchia della chiesa madre di Manduria: un quadro realizzato dalla fiorista Marina Capolli, il mondo fiorito di ineguagliabile bellezza.

Parole come fede, speranza, coraggio, volontà di ripartire a muso duro, le ascolteremo nelle canzoni di tutti gli artisti. Aprirà la parte musicale Dajana D’Ippolito, la cantante jazzista convertita agli inni sacri che presenterà per l’occasione due sbrani inediti del suo ultimo album. Dajana parlerà della sua convinzione di aver ricevuto un miracolo da Natuzza Evolo e per questo quale andrà a testimoniare davanti alla commissione ecclesiastica per la beatificazione della mistica calabrese. A seguire Shelly Stranieri si esibirà con un difficilissimo brano di Mina, “La voce del silenzio”.

Ci collegheremo in diretta con il giornalista Fernando Filomena, direttore de La Voce di Maruggio e amico del nostro giornale. Ci parlerà della sua esperienza con il coronavirus e dei brutti momenti passati nella terapia intensiva dell’ospedale di Reggio Emilia dove vive e dove è stato ricoverato.

Sempre in streaming ci collegheremo con ’imprenditrice Elena Vinai che da Cuneo ci parlerà di come, in quarantena, è riuscita ad organizzare seguitissimi corsi di sommelier on line.

Il presidente con il vicepresidente di “Make Manduria”, Ernesto Soloperto e Nino Filotico, parleranno del progetto “Make”, un consorzio d’imprese del settore dell’accoglienza e dell’arte che vuole rilanciare il marchio e le bellezze inespresse di Manduria.

Sarà la volta di Serena Calò, altra cantante affezionata al nostro palco. Si esibirà con due brani da brivido: “Il mondo di prima” di Annalisa e “Hey Jude” dei Beatles.

Dal vivo e dal palco, Mimmo Arganese ci parlerà dei suoi 46 giorni di isolamento perché contagiato da virus.

Presenteremo per la prima volta il giovanissimo cantante Davide Saracino, di Lecce ma con radici più vicine a noi. Suo padre era di Avetrana. Ci presenterà un suo inedito e una cover di Battiato, “La Cura”.

Antonia Pesare con la figlia Beatrice (nome non nuovo per La Voce), presenteranno il loro progetto che ha coinvolto tutto il mondo nel periodo di lockdown.

Consegneremo la Trozzella della Voce al primario del reparto malattie infettive di Taranto, Giovanni Buccoliero, allo pneumologo del reparto Covid di Taranto, Massimo Soloperto; alla public relation della Cantina produttori vini, Anna Gennari.

Katia Minerva, presenza fissa anche lei sul palco della festa darà il meglio di sé reinterpretando come al suo solito due brani raffinatissimi: “Wonderful life” di Lara Fabian e “Che si benedetta” di Fiorella Mannoia.

Consegneremo poi al medico Orfeo Rotelli (guarito anche lui dal coronavirus) la targa intitolata a Gabrielle Fanuli con l’assegno offerto dalla banca Credito Cooperativo di Avetrana.

Infine, il palco diventerà esclusiva del Dario Pinelli Trio che proporrà un indimenticabile concerto studiato apposta per la serata.

La partecipazione è libera ma è obbligatoria la preiscrizione per motivi anti Covid. Obbligatoria la mascherina e il distanziamento.