​Sul palco della Voce la forza di chi ha combattuto e vinto il coronavirus

Mimmo Arganese, 48 anni, operatore socio sanitario nel centro di riabilitazione San Raffaele di Ceglie Messapico, ha combattuto e vinto il coronavirus dopo 46 giorni di sofferenze e di isolamento. Sarà sua, sabato sera, una delle testimonianze di chi ha conosciuto sulla propria pelle il temutissimo virus. Gli ultimi tamponi ai quali si è sottoposto hanno ribadito che è negativo, cioè è guarito, nonostante ancora combatta con i postumi della malattia. Mimmo salirà sul palco de La Voce di Manduria e racconterà al pubblico quello che ha vissuto in quei terribili 46 giorni di sofferenze.



Così Mimmo ha descritto su Facebook la gioia del tampone negativo. «Sono stati 46 giorni pieni di paura, sia per me, che per chi mi vuole bene. Sono stati giorni di ansia, di dolore fisico e mentale. Ora ho finalmente raggiunto il mio traguardo e ancora fatico a crederci, ad un certo punto sembrava una montagna insormontabile, ed invece alla fine con tanta fatica l'ho scalata ed ho vinto io, anzi no abbiamo vinto noi. Vorrei ricordare a tutti che forse abbiamo vinto la mia battaglia, ma non la guerra, perché lui è ancora tra di noi e bisogna essere bravi a conviverci, perché a me solo l'idea di una seconda ondata di contagi mi fa rabbrividire, e credetemi lui non guarda in faccia nessuno».

Un’altra testimonianza personale simile, sarà invece raccontata da un personaggio molto conosciuto al pubblico de La Voce e stretto collaboratore del giornale. Per molti sarà una sorpresa perché ha voluto tenere nascosta sino a poco fa questa sua terribile esperienza.

Non potendo stare con noi perché lontano da Manduria, ci collegheremo con lui con una diretta streaming.

Questa undicesima edizione della nostra festa che ha per titolo, appunto, «La ripartenza a muso duro (dopo il lockdown)», non sarà solo storie di sofferenza, ma anche di dolcezza e di musica con le esibizioni di cinque cantanti locali (e un ospite leccese) e il concerto finale di Dario Pinelli Trio.

L’appuntamento aperto a tutti (previa registrazione per le norme anti Covid) è per le 20,30 davanti al sagrato della chiesa di Sant’Antonio nell’omonimo quartiere.