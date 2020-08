Targa "Gabriella Fanuli" al dottor Rotelli, riconoscimenti ai medici che hanno combattuto il Covid

La targa intitolata a «Gabriella Fanuli», la sfortunata infermiera manduriana morta prematuramente 12 anni, a cui la Voce di Manduria e la sua famiglia dedicano ogni anno un premio che si assegna nel corso dell’annuale festa del giornale, sarà consegnata quest’anno al dottor Orfeo Rotelli, medico di base manduriano contagiato dal coronavirus durante il suo lavoro e ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto dove è poi guarito. Il medico riceverà anche l’assegno di 200 euro, finanziato ogni anno dalla Banca di Credito Cooperativo di Avetrana, che donerà al personale del reparto infettivi.



Sarà uno dei tanti momenti della Festa di sabato in cui si tratterà il delicato problema della pandemia che ha sconvolto il mondo e che non ha risparmiato il nostro territorio. «La ripartenza a muso duro», recita il titolo della nostra undicesima edizione della festa e di questo parleremo con personalità del settore sanità, con persone contagiate che ce l’hanno fatta, con imprenditori e con professionisti che nel loro campo sono riusciti a superare il difficile momento.

Consegneremo la ricercatissima «Trozzella» della libertà (manufatto in ceramica prodotto e firmato dal ceramista grottagliese Giuseppe Anti), al primario del reparto di malattie infettive del Moscati di Taranto, Giovanni Buccoliero; allo pneumologo, aiuto della pneumologia Covid dello stesso ospedale; alla donna manager Anna Gennari per la sua affermazione nel campo della diffusione della cultura del vino in tempo di Covid (è stata insignita del titolo di Miglior Wine Promoter italiano 2020); a Antonia Pesare e alla sua piccola Beatrice che insieme, le periodo della quarantena, hanno realizzato un format dal titolo «Distanti ma vicini con il cuore» che attraverso Internet ha unito 224 bambini di 45 stati nel mondo i quali hanno inviato disegni di come loro stavano vivendo la pandemia.

Questi momenti di riflessione saranno intervallati dall’esibizione degli artisti del ricco cartellone della Festa: Dajana D’Ippolito, Shelly Stranieri, Serena Calò, Davide Saracino, Katia Minerva. La seconda parte della serata sarà invece dedicata al concerto live del Dario Pinelli Trio

Per le rigide ma necessarie norme anti Covid, la partecipazione è libera ma deve essere registrata preventivamente. Posti limitati (200), mascherina obbligatoria.