Raccolta rifiuti fai da te in spiaggia

Torre Santa Susanna Bimbo di 14 mesi perde la vita in un incidente stradale sulla Erchie San Cosimo

Un’intera comunità di Torre Santa Susanna ed Erchie sconvolte per la morte di un bimbo di 14 mesi coinvolto in un incidente stradale in cui sono rimaste ferite lievemente la madre e una sorella. E’ successo questo pomeriggio, 10 agosto, sulla strada che collega San Cosimo alla Macchia