Turisti scontenti, bomba d'acqua e accoglienza, la versione dell'albergatore

La forte eco che sta avendo la lettera pubblicata su La Voce di Manduria dei turisti baresi, vittime dei danni dovuti dalla bomba d’acqua di ieri che ha rovinato la propria autovettura (l’inondazione di una strada di San Pietro in Bevagna che periodicamente viene colpita da tale fenomeno per una evidente inadeguatezza urbanistica della stessa) e della lamentata inospitalità del proprietario dell’alloggio preso in affitto (leggi anche qui), ha spinto quest’ultimo ad esporsi e rendere pubblica la sua versione che di seguito riportiamo.

«Buonasera, mi presento a tutti voi per comunicarvi che l'albergatore cafone e maleducato sono io. Inizierei con il ringraziare il direttore per essersi accertato della veridicità dei fatti riportati. Quindi mi sembra doveroso dover spiegare il mio punto di vista: inizierei col dire che i signori hanno prenotato in casa vacanza e non nel B&b, hanno prenotato per 2 persone con il servizio di biancheria successivamente hanno aggiunto 4 nuovi ospiti senza il servizio biancheria che è stato chiesto solo nel momento del loro arrivo, quindi ci terrei a precisare che i 4 letti in più non erano disfatti ma senza biancheria come da loro richiesta. Anzi, bisognerebbe ringraziarmi per aver prontamente, meno di 5 minuti, fornito tutto il servizio. Poi in fase di prenotazione c'è ben specificato che l'auto va parcheggiata in strada pubblica e no all'interno del patio per il semplice motivo che ci sono le fosse Himof che non possono reggere il peso dell'auto. Inoltre se vogliamo parlare di pulizia vorrei sottolineare che i cari ospiti hanno raccolto l'urina del loro amico a 4 zampe con gli asciugamani forniti da noi che ovviamente dovrò buttare. Sapendo tutto ciò ditemi voi chi è il cafone.Ps. Per quanto riguarda la bomba d'acqua esula dalla mia responsabilità, anzi devo ringraziare il comune di Manduria, la protezione civile ed i vigili del fuoco che prontamente sono intervenuti in soccorso. Ivan Prudenzano»