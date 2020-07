Danni e brutta accoglienza: "mai più a San Pietro" (Quando i danni non li fa solo la pioggia)

«Avete il mare più bello d’Italia, ma tutto il resto è un incubo». A scriverlo è un gruppo di cittadini baresi partiti questa mattina da San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, dopo aver trascorso il fine settimana e aver sperimentato l’incubo dell’allagamento della loro autovettura che era parcheggiata in una delle strade allagate dalla bomba d’acqua di ieri. Ma anche per lamentarsi «della pessima accoglienza» del gestore del B&B dove hanno alloggiato.

«Ci dispiace per il vostro mare, ma di buono avete solo quello», scrivono i baresi in una lettera in cui raccontano la loro esperienza. «Vada per l’appartamentino pagato come un albergo 5 stelle con letti a castello senza scala e il tetto basso che si tocca con le mani, passi anche per i letti trovati disfatti e vada pure per i danni che abbiamo subìto ad una delle nostre macchine invasa dall’acqua, ma la scortesia del proprietario dell’alloggio che invece di comprendere la nostra rabbia per quello che ci è capitato, magari chiedendoci pure scusa per come il suo comune tiene le strade della località balneare, ci ha fatto la ramanzina per aver parcheggiato l’altra auto vicino all’alloggio per facilitarci il carico dei bagagli; un vero cafone che non merita di essere definito albergatore».

Inutile dire la conclusione del messaggio: «Ovviamente non torneremo più da queste parti e se lo faremo cercheremo ospitalità in qualche posto più civile, facendo i pendolari per venire a trovare il vostro bellissimo mare che qualcuno di voi non merita di avere». A corredo della lettera di protesta, i turisti hanno allegato le immagini dell’auto allagata e della ricevuta di pagamento dei due pernotti.