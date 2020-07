​Scuole anticovid, il Comune chiede aiuto ai privati

Il comune di Manduria ha avviato una ricerca di mercato per individuare immobili da acquisire in locazione, da adibire temporaneamente ad uso scolastico per l’anno scolastico 2020-2021. Questo perché gli spazi disponibili negli istituti della città non garantiscono il rispetto delle norme sul distanziamento sociale anti coronavirus.



La superficie netta necessaria è di circa 500-600 metri quadrati in ragione anche della presumibile popolazione scolastica e degli spazi correlati occorrenti e dovrà ospitare almeno dieci aule didattiche con i relativi servizi. La manifestazione di interesse è aperta anche per immobili aventi consistenza inferiore a quella richiesta. L'immobile dovrà essere situato nel comune di Manduria, preferibilmente in zona centrale e/o centrale-periferica. I locali dovranno avere tutti i requisiti e certificazioni di abitabilità e di natura igienica, antinfortunistica, sicurezza e così via. I proprietari di immobili di tali caratteristiche dovranno presentare la disponibilità ad affittarli entro il 20 luglio.

Qualora l’ente, a seguito di valutazione tecnica, riscontrasse l’idoneità dell’immobile all’uso dichiarato, potrà avviare trattativa con il soggetto proponente, per la locazione del bene immobile, utilizzando gli istituti contrattuali disciplinati dalla normativa vigente.