Liberi tutti in spiaggia, distanziamenti zero controlli anche

Distanziamenti zero come i controlli. Le spiagge di San Pietro in Bevagna si presenta così oggi. In questa foto pubblicata sulla pagina Facebook de Lostrillonenews, la situazione del tratto di Spiaggia Santa Playa. Ombrelloni e tende come se nulla fosse accaduto.

Il Comune di Manduria che dovrebbe garantire la corretta applicazione delle norme anti Covid ha avviato le procedure per affidare ai privati tale compito. Una dozzina di imprenditori, titolari di attività commerciali con accesso al mare, hanno presentato domanda di interesse ma gli uffici comunali devono ancora procedere alla selezione e all’affidamento delle aree richieste. Nel frattempo vigili urbani assenti.