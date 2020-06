Estate e Covid, Ok a spiagge libere ai privati, imprenditori e volontari

Diciotto chilometri di costa, circa centocinquanta accessi sulle spiagge libere e solo quattro stabilimenti privati. Impossibile con le sole forze interne (poche) garantire la vigilanza e il controllo sul rispetto del distanziamento e delle altre raccomandazioni anti covid. Così il Comune di Manduria ha deciso di chiedere aiuto ai privati affidando loro gli arenili più affollati. La delibera firmata dai commissari straordinari Vittorio Saladino e Luigi Cagnazzo, stabilisce le «linee guida per l’utilizzo delle spiagge libere». L’atto d’indirizzo affida ai responsabili del settore Sviluppo del territorio e Affari finanziari l’adozione dei provvedimenti al fine «di rendere necessario affidare la gestione del servizio di sicurezza sulle spiagge a operatori economici qualificati con personale adeguatamente formato, per informare gli utenti sui comportamenti da seguire, nonché per assicurare le misure di distanziamento interpersonale in tutte le attività sull’arenile ed in acqua».



L’atto in questione individua sei zone della costa, tra quelle maggiormente prese di mira dai bagnanti, idonee alla gestione privata: la spiaggia antistante la Salina di Torre Colimena, la spiaggia centrale di San Pietro in Bevagna, la zona antistante l’Hotel Acquarium, la spiaggia dell’Hotel Caraibisiaco, le sponde del fiume Chidro, la discesa di Via delle Acacie. Con un provvedimento successivo saranno stabiliti i criteri per l’assegnazione delle aree agli interessati tra le figure previste nell’ordinanza balneare del presidente della Regione Puglia che in materia delle misure di distanziamento interpersonale in tutte le attività sull’arenile ed in acqua, concede ai comuni rivieraschi la possibilità di avvalersi «di volontari e/o enti pubblici o privati in regime di convenzione».

Dal 10 luglio al 15 settembre, sulle sei spiagge pubbliche affidate ai privati (associazioni di volontariato, istituzioni pubbliche o libere imprese), dovrà essere garantito l’accesso gratuito, senza nessuna prenotazione o abbonamento o altre forme di contribuzione. I gestori dovranno garantire la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di prevenzione Covid-19, la pulizia giornaliera della spiaggia e la manutenzione di eventuali allestimenti. Dovranno inoltre essere dotati delle strumentazioni obbligatorie a tutela dei bagnanti come un megafono, armadietto per materiale da medicazione e soccorso, termometro laser digitale, saturimetro per la misurazione al dito dell’ossigeno e kit di mascherine monouso. Tutta la cartellonistica informativa descritta anche in lingua inglese sarà a carico dell’amministrazione comunale.

Proprio ieri su La Voce di Manduria, un gruppo di imprenditori del settore alberghiero e ristorazione di San Pietro in Bevagna si era offerto per la gestione delle spiagge libere di loro pertinenza lamentando una scarsa vigilanza da parte dell’autorità pubblica e quindi un rischio di contagi tra gli ombrelloni.