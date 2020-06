Karaoke, il video clip girato nelle marine di Manduria

E' stato pubblicato oggi il video del nuovo singolo dei Boomdabash realizzato in collaborazione con Alessandra Amoroso, intitolato Karaoke. Il clip è stato girato a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. “Karaoke” è la seconda collaborazione tra i Boomdabash e Alessandra Amoroso, facendo seguito allo straordinario successo di “Mambo Salentino“, tormentone dell’estate 2019.





Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.

Il videoclip del brano diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv, vuole essere un omaggio simbolico al successo di Mambo Salentino, una sorta di sequel che mette al contempo in risalto le bellezze del Salento, le sue atmosfere uniche con i suoi profumi e colori. Nella prima parte del video, protagonisti sono Boomdabash e Alessandra Amoroso che si preparano per festeggiare l’arrivo di Karaoke in un super residenza artistica, Vincent City, una location suggestiva e multicolore situata a Guagnano (Le) che da anni attrae migliaia di visitatori per la sua originalissima e variopinta architettura barocca.



A bordo dell’iconico pulmino di Mambo Salentino tra suoni e risate Boomdabash e Alessandra Amoroso arrivano poi a San Pietro in Bevagna, bellissima spiaggia in località Manduria (Ta), caratterizzata da dune bianche e sabbiose, in cui ha finalmente inizio l’esplosiva festa al tramonto che accende Karaoke. Una grandissima Alessandra Amoroso diventa regina di una travolgente coreografia cool e moderna, ideata appositamente da Veronica Peparini. Circondata dai ballerini con la sua danza e’ protagonista ed è’ così coinvolgente da accendere la celebrazione di Karaoke. Un’atmosfera avvolgente trascinata dalla sua contagiosa energia insieme al ritmo dei Boomdabash, lascia così nella notte di Karaoke un segno indelebile sulla pelle, proiettando tutti i partecipanti immediatamente nel clima tipico della dance hall: con la musica e la danza il Salento diventa a tutti gli effetti come la Giamaica.

Il video è un concentrato di energia e vitalità che ben rispecchia il mood del brano, un duetto che lascia senza fiato, un mix esplosivo di entusiasmo ed energia, ingredienti tipici che contraddistinguono le personalità di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash. Una canzone fresca e spensierata in grado di trasportarci immediatamente nella dimensione estiva tipica del gruppo, invitandoci a ballare cercando di distrarci anche solo per un attimo da tutto quello che ci è successo nell’ultimo periodo.



Thanks: VINCENT CITY & ROLLO SILVIO ® Birra Salento Dolce & Gabbana Gianpaolo Bellanova, Giacomo Sabatino Flavio&Frank Mandrake&Socio Antonio Civino Celestino HiFi Titino il pulmino Mimmo Breccia Leo e tutto lo Staff dell'Aquarium Residence & Restaurant di San Pietro in Bevagna Comune di Manduria Salvatore Guerriero GM Production Riserve Naturali R.O. del Litorale Tarantino Orientale e il direttore Dott. Alessandro Mariggiò Associazione Apulia Face di Sabrina Sicara Clark Clima Sistema di Gianni Stano Circo Teatro Pacha Mama

Il video è stato girato ottemperando a tutte le disposizioni normative a tutela della salute

► LYRIC Voglio l’aria di mare Sole sulla faccia Tornerò a cantare sotto al suo balcone quando lei si affaccia Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri Il suono delle tue risate Il primo giorno di una nuova estate Ho voglia di fare tardi la sera Karaoke Guantanamera Voglia di ballare un reggae in spiaggia Voglia di riaverti qui tra le mie braccia In una piazza piena Per fare tutto quello che non si poteva Karaoke Guantanamera Giuro con te sono stato sincero Stavolta facciamo sul serio Qui invece me sentu Come lu sule, lu mare, lu ientu Ridi che poi mi innamoro davvero Tu sei tutto ciò che volevo Stanotte facciamo tardissimo La luna lassù Il suono delle tue risate Il primo giorno di una nuova estate Ho voglia di fare tardi la sera Karaoke Guantanamera E non vale Se mi stringi così e non mi lasci andare Tu ricorda Se grido il cielo mi ascolta Del resto cosa ci importa Non chiedermi un’altra volta se… Ho voglia di ballare un reggae in spiaggia Voglia di riaverti qui tra le mie braccia In una piazza piena Per fare tutto quello che non si poteva Ho voglia di Ho voglia di Ho voglia di Karaoke Guantanamera