Canale della Salina e Torre di Colimena, partono i lavori di recupero

Sono partiti i tanti agognati lavori a Torre Colimena da parte del Comune di Manduria: quelli per il rifacimento della fiancata della torre saracena, colpita dalla mareggiata di novembre e quelli per la sistemazione del canale di collegamento tra il mare e la Salina, anch'esso distrutto dalla mareggiata. Per quanto riguarda il canale, "la scelta di non intervenire in modo tempestivo era stata dettata dal fatto che occorreva non disturbare l'avifauna presente, che a giorni doveva migrare verso nord" come aveva risposto il direttore Alessandro Mariggiò ad un commento su un post di Facebook, dove si chiedeva spiegazioni del perchè venissero così tanto ritardati i lavori per la sistemazione del canale. Ma proprio in questi giorni i lavori per ripristinare il collegamento "marino" tra la Salina e il mare sono cominciati e in questi giorni una piccola ruspa sta spalando via la sabbia che le maree hanno accumulato. Tutti contenti quindi, almeno i turisti e, speriamo, anche gli uccelli che frequentano quell'incantevole specchio d'acqua, anche se molti cittadini frequentanti la zona temono che la grande affluenza e il brutto vizio a calpestare gli spazi protetti possa allontanare fenicotteri e altre specie di uccelli. "Il canale non era chiuso per aspettare le schiuse, ma solitamente aspettiamo che i fenicotteri migrino per infastidire meno possibile" specifica il direttore della Riserva Alessandro Mariggiò, "comunque il livello dell'acqua viene monitorato tutto l'anno e viene effettuato un monitoraggio ormai continuo dell'avifauna presente, sia dal personale del Centro territoriale fauna selvatica sia dai tecnici ISPRA.. in questo periodo il livello cala a causa delle alte temperature e occorre riaprirlo, come facciamo ogni anno.. chiaramente dopo la violenta mareggiata di novembre il canale era molto ostruito. Prima di iniziare i lavori abbiamo controllato che non ci fossero nidi nel canale, perchè, data la tanta sabbia, era comunque possibile".

Per quanto riguarda la sistemazione della fiancata della torre saracena, simbolo del luogo, a fronte della Determina da parte della Soprintendenza volta alla ricostruzione del lato “offeso” della Torre saracena di Torre Colimena, che recita: “a seguito di evento meteorologico verificatosi nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2019, è stato danneggiato il paramento murario posto sullo spigolo sud-est della torre costiera denominata Colimena sita nella località omonima di Manduria” si legge nell’atto, viene redatto il progetto per la ricostruzione del parametro murario posto sullo spigolo sud-est della torre. 5000 euro saranno destinati per i lavori che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nella persona della dott.ssa Piccarreta ha autorizzato Ora si si sta procedendo alla realizzazione delle opere che dovranno essere così effettuate:” lavori di ripulitura delle superfici lapidee con materiali ad uso manuale, operazione di cuci- scuci con utilizzo di conci di laterale calcareo (pietra leccese, tufo, carparo) che abbiano la tipologia di materiale, colore, grana uguale a quello in sito. La sarcitura dovrà essere eseguita secondo i modi in uso e rivenienti dalla tradizione, con elementi di pietra viva posti “a forza o rincalzo”. I nuovi blocchi dovranno essere trattati superficialmente con strisce con il cucchiaio chiodato. I lavori sono stati affidati all’impresa D’Erchia Restauri srl con sede In Taranto con direttore dei lavori nella persona dell’architetta Tiziana Laterza.

Dovranno inviare alla Soprintendenza la nota con la data di inizio lavori e la presunta data di chiusura. I cittadini e i turisti che stanno ritornando sul luogo, stanno tacitamente e da lontano (la ditta non permette l'avvicinamento) controllando che tutto possa procedere nel miglior modo possibile. "Siamo soddisfatti e commossi di vedere la torre tornare al suo splendore che magari potrebbe venire riaperta durante le belle serate d'estate per farla conoscere ai turisti" dice Graziano Fronda a nome del Comitato Torre Colimena e Specchiarica, che prosegue "Nel contempo siamo contenti anche dei lavori per il canale della Salina, magari questa apertura potrà portare nuovo nutrimento ai fenicotteri e alla fauna che riesce a vivere nell'ecosistema della Salina presenti e farli ritrovare un ambiente a loro favorevole".

