​Caos rifiuti nelle marine, Breccia scrive ai commissari. Anche Pecoraro chiede più controlli

Dopo l’improvviso ritiro di tutti i cassonetti lungo la costa e nelle località marine manduriane, ancora prima che parta la raccolta differenziata dei rifiuti, la gente che risiede in quelle zone o che in questi giorni sta facendo lavori di manutenzione delle case al mare, non sa più come smaltire la spazzatura. E c’è chi giura che alla domanda su come risolvere il problema i vigili urbani di Manduria avrebbero risposto così: «raccogliete la spazzatura nelle buste e lasciatele per terra dove prima erano i cassonetti, la Igeco passerà a ritirarle». Il risultato si può immaginare: cumuli di buste nere ovunque per strada. A rendere nota questa situazione è stato il portavoce del movimento politico «Manduria Noscia», Mimmo Breccia, futuro candidato sindaco, che ha scritto ai commissari straordinari del comune di Manduria e al comando della polizia locale. «Può mai essere vero – chiede Breccia - che i vigili urbani abbiano risposto a diverse richieste di chiarimento riguardo il conferimento dei rifiuti in assenza degli appositi cassonetti di lasciare i sacchetti della spazzatura per strada dove erano posizionati prima i cassonetti in buste ben chiuse?».



Sempre secondo il leader del movimento, alla domanda dei cittadini che chiedevano se tale comportamento li esponesse al rischio di sanzioni per abbandono di rifiuti, i vigili avrebbero risposto «di non preoccuparsi in quanto fino al 15 giugno, giorno in cui dovrebbe essere attivato il ritiro porta a porta, il comune si è organizzato in questo modo autorizzando questo tipo di smaltimento».

Soluzione contestata da Breccia che nella sua lettera indirizzata alle autorità locali chiede come sia possibile «in un momento particolare come questo in cui la salvaguardia della salute pubblica è la priorità di ogni amministrazione comunale, gestire in questa maniera la raccolta dei rifiuti autorizzando vere e proprie discariche a cielo aperto». «Non sarebbe stato invece più sensato ed opportuno – si legge ancora nella lettera - organizzare in anticipo il ritiro porta a porta prima di effettuare l'eliminazione dei cassonetti dalle pseudo isole ecologiche?». E infine. «Con quale criterio si può mai autorizzare ad inquinare l'ambiente con rifiuti di ogni genere abbandonati sui bordi delle strade?». Al momento non si conoscono risposte da parte degli uffici interpellati dal movimento.

Anche per risolvere questi ed altri problemi legati al servizio di smaltimento rifiuti lungo la costa, nei giorni scorsi l’altro movimento politico, «Città Più» del candidato sindaco Gregorio Pecoraro, aveva proposto l’istituzione di un apposito ufficio preposto alla gestione dei rifiuti, capace di controllare se l’esecuzione del servizio di raccolta rispetti il contratto e quanto previsto dal capitolato. Perché «il cittadino – affermava Pecoraro in proposito - deve avere la netta percezione che al versamento della Tari corrisponda un servizio efficiente ed adeguato».