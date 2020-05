Cittadini ripuliscono l'area piena di rifiuti, ma dopo un'ora tutto è come prima

Prima la soddisfazione per aver pulito uno degli angoli del litorale trasformato in discarica dagli incivili che abbandonano tutto dove gli capita. Poi, il tempo di fare una doccia, ed ecco l’amara sorpresa: i soliti sporcaccioni avevano abbandonato le prime masserie, cuscini del divano e buste della spazzatura piene di immondizia.

È successo questa mattina a San Pietro in Bevagna. Un gruppo di residenti della litoranea di Borraco, marina di Manduria, aveva ripulito la zona che era diventata ricettacolo di rifiuti abbandonati, le cui immagini diffuse dalla Voce di Manduria avevano suscitato scalpore ed alimentato un acceso dibattito sui social.

Dopo qualche giorno la Igeco aveva poi provveduto a rimuovere i rifiuti più ingombranti pulendo solo parzialmente l’area. A completare i lavori questa mattina sono stati i volontari che alzandosi di buon mattino e armati di buona volontà, di rastrelli, zappe, guantoni e mascherine, hanno differenziato il cumulo di detriti e immondizie ancora presente ed anche quelli che nel frattempo, sempre i soliti incivili avevano gettato. Ripulito tutto e spazzolare anche l’asfalto, ecco pronto per ricevere altro sudiciume. La foto parla chiaro.

«Siamo rimasti senza parola, queste cose fanno male a tutti non solo all’ambiente e ti fanno passare la voglia di fare qualcosa per la comunità; e dire – affermano i residenti – che volevamo chiedere agli amministratori di sistemale la pubblica illuminazione assente, ma prima è meglio che adottino le misure per individuare e punire severamente questi incivili».