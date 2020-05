Politica, spiagge e Covid: "a decidere non sia solo Manduria"

Mentre partiti e movimenti manduriani, tranne due sole eccezioni, pare abbiano deciso di delegare a poche persone la complessa gestione dell’uso delle spiagge libere manduriane, dalla vicina Avetrana c’è chi lancia l’allarme e chiede una maggiore attenzione da parte di tutti.

Il Pd di Avetrana invita il sindaco Minò ad intervenire sui commissari di Manduria

Il primo a prendere la parola con un post affidato a Facebook, è il segretario cittadino del Partito democratico di Avetrana, Bartolo Punzi che si fa portavoce delle imprese del comparto turistico e alberghiero del territorio. «Fra pochi giorni – scrive - il ministro Boccia ed il governo permetteranno gli spostamenti infraregionali e si aprirà la stagione turistica che dovrebbe consentire alla nostra comunità di riavviare le attività ricettive per ridare fiato ad una comunità stremata dalla chiusura totale per troppo tempo». Proprio in questo periodo, fa notare Punzi, «si dovranno prendere decisioni importanti sull’uso delle spiagge e la nostra amministrazione – scrive - non può stare a guardare». Lamentando un «silenzio assordante» dell’amministrazione comunale di Avetrana, il segretario Pd chiede che l’autorità politica locale intervenga «verso i commissari straordinari di Manduria per la salvaguardia delle nostre imprese turistiche che hanno grandi interessi sulle marine».

Le consigliere Vacca e Petracca scrivono ai sindaci e chiedono di allargare il tavolo

Lo stesso tema interessa molto anche i due consiglieri di minoranza del comune di Avetrana, Lucia Vacca e Rosaria Petracca. Le due consigliere hanno inviato una lettera indirizzata ai commissari straordinari del comune di Manduria e ai sindaci di Avetrana e di Erchie in cui espongono le loro proposte. Partendo dalla necessità di tutelare in ogni modo la salute pubblica, nel rispetto quindi delle raccomandazioni sul distanziamento sociale, le due consigliere ritengono necessaria «la libera fruizione del demanio» (niente chiusure quindi), e una maggiore cura delle spiagge e delle strade, compresa la pubblica illuminazione. «Se il coronavirus è un problema del 2020 – scrivono – la poca pulizia delle strade e dei cassonetti non denota una particolare attenzione alla salute pubblica». Pertanto le consigliere indipendenti di minoranza, Vacca e Petracca, invitano i sindaci e commissari dei tre comuni ad un maggiore coinvolgimento delle popolazioni dei territori interessati. «Le marine – fanno notare in proposito le consigliere di Avetrana -, sono abitate anche da cittadini di altri paesi limitrofe (in massima parte di Avetrana e Erchie) che pagano tutte le imposte al comune di Manduria, per cui – ribadiscono – se deve esserci una cabina di regia, sarebbe auspicabile coinvolgere le amministrazioni di questi comuni». Le due donne propongono infine di coinvolgere al tavolo tutte le componenti economiche del settore turistico «affinchè le scelte condivise – conclude il documento -, abbiano come obiettivo la tutela della salute coniugata con lo sviluppo economico».

Il leader di Manduria Noscia invoca il coinvolgimento delle categorie di tutti i comuni rivieraschi



La proposta delle due consigliere avetranesi è praticamente identica a quella lanciata dal leader del movimento «Manduria Noscia», Mimmo Breccia, unico politico manduriano, al momento, che dice la sua sull’argomento. «Una questione così importante e delicata – scrive Braccia - non può essere lasciata nelle mani dei "soliti" che da anni comandano a Manduria; basterebbe un minimo di ragionevolezza – continua - per capire che bisogna allargare quel "tavolo" a tutti i sindaci ed associazioni di categoria di tutti i comuni limitrofi che si affacciano sulle nostre marine». Il portavoce del movimento se la prende con «i soliti noti che ormai da anni hanno il monopolio su tutto a Manduria».

Anche il movimento politico "Città Più", nei giorni scorsi, aveva avanzato la medesima richiesta

«Città Più - si legge in quella sua nota - esorta l’amministrazione ad aprire prontamente un tavolo di concertazione con le forze politiche, le associazioni ambientaliste e di promozione del territorio, auspicabilmente aperto anche ai rappresentanti istituzionali dei comuni costieri della zona, per predisporre un piano comune di sicurezza e di gestione delle spiagge di pertinenza».



La task force istituita a Manduria è composta dal comandante dei vigili urbani, dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, dal direttore delle Riserve naturali e dai rappresentanti delle forze dell’ordine oltre che dai commissari straordinari.