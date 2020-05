​Spiagge libere, ticket per ora escluso: “impossibile presidiare cento accessi”

È stata una riunione interlocutoria quella tenuta ieri al comune di Manduria dove i rappresentanti della categoria commercio, amministratori comunali e forze dell’ordine dovevano discutere su come organizzare il corretto utilizzo delle spiagge libere nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale anti-coronavirus.



Scomparso, almeno in questa occasione, ogni riferimento alla possibilità di inserire un ticket d’ingresso cosi come riportato in un precedente articolo pubblicato da Quotidiano di Taranto, i componenti del tavolo tecnico hanno tutti preso atto della complessità della problematica dovuta all’eccessiva estensione del territorio (18 chilometri di costa) con almeno un centinaio di punti di accesso al mare. Non tutti, tra l’altro, attrezzati con passerella come prevede la normativa. Il problema che si è posto in questa prima fase di discussione, è stato quello della sorveglianza. Ammesso che si trovi il modo di assicurare il distanziamento previsto dall’apposita ordinanza regionale (4,5 chilometri tra ombrelloni e distanziamento minimo di un metro tra le persone), sarà compito arduo poi trovare il personale numericamente sufficiente per garantire il rispetto delle regole. Si è accennato alla possibilità di utilizzare il volontariato già presente sul territorio, oppure le figure degli assistenti civici annunciate dal ministro Boccia. Supporto utile, ma, ammesso che si riuscirà a reclutarne così tanto personale da presidiare cento accessi e 18 chilometri di spiaggia libera, questo non potrà avere potere di polizia ma solo di consiglio civico. Pensando a quello che accade sulle spiagge manduriane prese d’assalto da migliaia di villeggianti pendolari e residenti a caccia di un posto in prima fila, si comprende l’inutile seppur lodevole sforzo di queste nuove figure. Al termine della riunione i componenti del tavolo si sono aggiornati ad un prossimo incontro la cui data non è stata ancora definita.