​“Città più” lancia l’allarme sulla impraticabilità delle spiagge manduriane

Con l’imminente arrivo della stagione estiva, il movimento politico “Città Più” richiama l’attenzione della Commissione straordinaria di Manduria sul problema della gestione delle spiagge dei 18 chilometri di costa.



Partendo dalla norma sul distanziamento sociale che vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il movimento chiede come si potrà garantire questo nelle spiagge, soprattutto quelle pubbliche. Per questo Città Più sollecita l’amministrazione ad adottare dei protocolli di sicurezza, in linea con i criteri indicati a livello nazionale e regionale, ma soprattutto in ragione della specificità delle coste manduriane, prevalentemente sabbiose e quindi di facile accesso. «L’articolo 9 dello stesso decreto – ricorda il movimento - consente ai sindaci “la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Si deduce dunque – si fa notare - che le nostre spiagge, di cui poco meno di 2 chilometri affidate in concessione a stabilimenti privati, potrebbero rimanere inaccessibili ai manduriani e ai turisti se non si adotteranno dei protocolli di sicurezza che regolamentino i comportamenti da assumere e la corretta fruizione delle stesse».

Il gruppo politico che fa capo all’ex sindaco Gregorio Pecoraro ricorda poi la mancanza del tanto atteso piano regolatore delle coste, la cui adozione ed applicazione avrebbe risolto il dilemma. «Invece, come è noto – ricorda Città Più - l’elaborazione del piano, rimandata di amministrazione in amministrazione dal 2013 al 2019, è pervenuta infine nelle mani di un commissario ad acta, nominato dalla Regione Puglia, l’architetto Francesco Merafina, il quale nel giugno dello scorso anno ha sospeso il rilascio di concessioni per nuovi stabilimenti privati. Si attende ad oggi l’ufficializzazione di questo piano, che come già rilevato da un precedente articolo di Città Più dell’ottobre 2019, «meriterebbe il coinvolgimento delle forze politiche della città e delle associazioni ambientaliste nonché degli operatori commerciali e turistici portatori di interessi».

«L’Amministrazione commissariale – conclude la nota -, ha l’obbligo di approntare quanto prima un piano di gestione dell’area marina che garantisca ai Manduriani ed ai turisti il diritto di godere delle bellezze paesaggistiche del territorio in totale sicurezza, e specificamente agli operatori economici, che traggono beneficio dalla stagione estiva, di svolgere le proprie attività».