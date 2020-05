I commissari scaricano Dinoi: "potenziali profili di incompatibilità"

Altri particolari sulla soppressione della dirigenza dalla pianta organica del Comune di Manduria. Dal primo giugno il Comune di Manduria non avrà più i dirigenti. Lo ha deciso ieri la commissione straordinaria che ha approvato un nuovo assetto della macchina amministrativa che permetterà una più snella organizzazione dei settori e un risparmio per i bilanci dell’ente.



L’avvocato Enzo Dinoi e l’ingegnere Claudio Ferretti, quest’ultimo incaricato a termine, il primo di ruolo nel profilo di comandante dei vigili urbani, dovranno lasciare definitivamente i propri uffici.

Per il super dirigente Dinoi, in particolare, la commissione straordinaria riconosce l’eccessiva concentrazione di potere nelle mani di una sola persona. (Finalmente, c’è da dire, dopo diversi pareri legali e dei revisori dei conti che lo avevano definito “dirigente atipico” e infine e forse più determinante l’inchiesta della Corte dei Conti che ha chiesto conto degli ultimi cinque anni di presunta anomalia). Scrivono ora i commissari. «Il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo, con l’impossibilità di coprire le posizioni dirigenziali vacanti, per effetto dei vari vincoli normativi e della carenza di risorse di bilancio, - si legge nella delibera pubblicata in serata - ha imposto accorpamenti di funzioni eterogenee per competenze e contenuti, in contrasto con la disciplina a tutela della divisione dei ruoli e delle competenze, determinando potenziali profili di incompatibilità tra le varie attribuzioni del medesimo dirigente». Dinoi, appunto che per anni ha controllato Affari generali, personale, Finanze, Cultura – Turismo e Spettacolo, vice segretario comunale, e Polizia Locale. Al comune di Avetrana inoltre ricopre funzioni di comandante di quel corpo di polizia municipale.

Il nuovo assetto prevede la suddivisione dell’organizzazione degli uffici in sette settore che saranno diretti da personale inquadrato con i profili D3 o inferiori su disposizione dell’esecutivo. I settori individuati sono: Affari generali, Affari Finanziari, Lavori Pubblici, Sviluppo del territorio, Politiche sociali, ricreative e culturali, Servizi di vigilanza e Servizi legali.

In pratica la commissione straordinaria ha realizzato i piani predisposti dalla passata giunta del sindaco Roberto Massafra che non passarono per contrasti della sua stessa maggioranza.