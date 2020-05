Rifiuti, 8 mesi di spazzatura di Bari a Manduria

Le condizioni di sudditanza ambientale a cui il territorio manduriano è sottoposto da parte della Regione Puglia, è ancora peggio di quanto si pensasse. La discarica Manduriambiente, per la cui proprietà (comunale o privata) è oggetto di un contenzioso mai risolto, viene utilizzata da tempo come pattumiera delle province di Lecce e Bari oltre che dei 17 comuni del banino orientale della provincia di Taranto e di alcuni del brindisino.

Dai documenti in nostro possesso, risulta che almeno dallo scorso mese di ottobre l’impianto sulla via per San Cosimo alla macchia ha incamerato tonnellate di rifiuti provenienti dall’impianto di biostabilizzazione della città di Bari. In data 5 dicembre scorso, l’Amiu Puglia, la società per azioni che gestisce il sistema di smaltimento rifiuti del capoluogo di regione, affidava alla Manduriambiente lo smaltimento di «rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi» trattati dagli impianti baresi secondo le disposizioni dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager). Il documento in questione formalizza il conferimento a partire dal primo ottobre e sino al 31 dicembre, di circa cinquemila tonnellate di rifiuto classificato «Cer 190501». Si tratta di rifiuto organico “sporco” non utilizzabile come terriccio né come parte secca da trasformare in energia. La parte peggiore dell’indifferenziato dunque da smaltire solo in discarica. L’importo stabilito è di 544.880 euro a favore di Manduriambiente.

I conferimenti a Manduria del «Cer 190501» lavorato e prodotto a Bari sono poi proseguiti ininterrottamente e lo faranno almeno sino a tutto il prossimo mese di giugno per altri 1,9 milioni di euro e 10.000 tonnellate. Si spiegano così le colonne di grossi camion coperti da teloni scuri che ogni giorno prima dell’alba vengono segnalati sulla rotta «Circunvallazione Manduria – via San Cosimo alla macchia». Tutto all’insaputa dei manduriani e forse anche di chi amministra e dirige il comune.