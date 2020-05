Gal del Primitivo, lezioni on line per i nuovi bandi

Per oggi pomeriggio alle 16,30 il Gal Terre del Primitivo ha organizzato una diretta streaming sulla piattaforma “Webinar” sul bando di prossima uscita intitolato “Neo imprenditori per un’offerta turistica di qualità”, sulle start-up d’impresa dei servizi turistici e la creazione di piccole attività di servizio per un turismo di qualità e sostenibile. Il bando che tocca uno dei settori più colpiti dall'emergenza Covid-19, quello turistico, è destinato a micro e piccole imprese non agricole e persone fisiche.

L'incontro, che si terrà in videoconferenza, è rivolto a operatori del turismo, tecnici, associazioni di categoria ma anche persone fisiche, semplicemente interessate ad intraprendere un’attività in campo turistico. Nel corso dell'incontro, oltre ad approfondire le opportunità offerte dal Piano di Azione Locale per il settore turistico, con la presentazione dei bandi attivi e quelli di prossima uscita, ci sarà l’occasione anche per confrontarsi sulle nuove esigenze emerse dalla situazione contingente.