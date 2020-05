​In quale cassetto il dossier su Manduriambiente?

Che fine ha fatto il contenzioso aperto tra Comune di Manduria e Manduriambiente Spa? Era ottobre del 2019. A poche settimane dal suo primo incarico, l’ingegnere comunale Claudio Ferretti, dirigente dell’area tecnica, espresse perplessità sul contratto in essere tra Comune e la società che gestisce l’impianto in contrata La Chianca. L’allora segretario comunale, Giovanni Alemanno a cui Ferretti si rivolse, chiese a sua volta un parere legale esterno affidato all’avvocato Luigi Cecinato.

Che si espressa più o meno così: «Non ci sarebbe un atto valido che abbia potuto permettere alla società Manduriambiente di gestire per undici anni la discarica di rifiuti solidi urbani manduriana sulla via per San Cosimo, a servizio dei 17 comuni dell’Ato 3». Il segretario Alemanno fu mandato via e il suo posto fu occupato all’attuale segretaria Maria Eugenio Mandurino. Sono passati sette mesi. Di quel dossier conosciuto solo dall’ingegnere Ferretti, dal dirigente del settore Affari generali, Enzo Dinoi e dalla segretaria Mandurino e, si presume, ai tre commissari straordinari, non si hanno notizie pubbliche. Nel frattempo il business di Manduriambiente non si ferma.