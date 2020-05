Furto di barbatelle e rifiuti nella vigna, la denuncia di un manduriano

Prima il terreno asportato, poi rifiuti di scarti d’edilizia e infine furto di barbatelle di Primitivo. E’ quanto denuncia un manduriano che racconta a La Voce di Manduria la sconfortante esperienza.

«Stiamo vivendo questo particolare momento storico guardando con sfiducia il nostro avvenire e ma ci stiamo facendo forza l'un l'altro per poter ripartire più forti di prima, purtroppo – scrive - le poche briciole di ottimismo che ci sono rimaste, vengono spazzate ben presto via, da vari avvenimenti incresciosi che accadono nel paese e nelle campagne circostanti».

Maurizio G. racconta così la storia. «Ho un piccolo appezzamento di terreno in contrada Surani dove giorni fa ho visto che mancava qualche manciata di terra (forse asportata per la passione del giardinaggio riscoperta in questo periodo?!), giorni dopo ho ritrovato del materiale di scarto edile (forse le discariche erano chiuse?!)».

La sorpresa più brutta l’ha fatta ieri. «Stamattina, mentre mi recavo a lavoro – scrive nella lettera Maurizio - ho visto che mancavano le piante di barbatelle piantate circa due mesi fa (piantine che se appunto espiantate e ripiantate in questo periodo, non servono proprio a produrre niente!)».

Un danno inutile, quindi. «Tutto ciò mi lascia molto amareggiato pensando che non riusciremo mai ad essere migliori», afferma il protagonista della vicenda che sdrammatizza con una battuta pensando alla libertà che hanno avuto gli autori degli atti vandalici considerando le restrizioni sugli spostamenti: «cosa avevano scritto come motivazione nell'autocertificazione? Violazione di cosa altrui?».