​“Laura Mastrovito è morta per una caduta”. Oggi i funerali, le parole d'amore del marito

Sarebbe stato un drammatico incidente domestico a causare la morte di Laura Mastrovito, la 54enne manduriana il cui corpo senza vita è stato trovato dal marito, l’altro ieri mattina, festa della mamma, sul pavimento del bagno di casa con una pozza di sangue che le usciva dalla testa. Il medico dell’Ufficio igiene di Manduria, Leonardo Greco, incaricato dal pubblico ministero Remo Epifani per la ricerca delle cause del decesso, ha stabilito che la ferita mortale della parte posteriore della testa è compatibile con l’urto violento contro il bordo del piatto doccia alto circa una decina di centimetri. Il luogotenente Elio Errico, comandante della stazione carabinieri di Manduria che si occupa delle indagini, ha così trasmesso il parere medicolegale al pubblico ministero che ieri stesso ha liberato la salma consegnata alla famiglia della vittima per i funerali che si terranno oggi pomeriggio alle ore 16. La messa funebre a cui potranno assistere massimo 15 persone, tutti parenti, si terrà nella chiesa della Madonna del Rosario. Non è consentito corteo.



La donna lascia il marito Leonardo Stranieri con il figlio Loris Leon non ancora maggiorenne che dall’altro ieri cancellerà per sempre la festa della mamma. Struggente il messaggio che il marito Leonardo ha lasciato sul profilo Facebook della moglie alcune ore dopo la sua morte: «Caro amore mio - si legge – oggi sei volata in cielo, sappi che ti ho amato più della mia vita e ti amerò per sempre. Ti prego proteggi Loris e me da tutto il male che c’è sulla terra». Laura Mastrovito, donna impegnata nel sociale e appassionata di storia locale in particolare sulla presenza a Manduria dei soldati americani nel periodo dell’ultimo conflitto mondiale, lascia nello sconforto il padre Aurelio da cui aveva ereditato la passione per la storia antica.