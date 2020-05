La donna contagiata dal virus: “sono rimasta in casa, lo strazio di non poter accudire i mie figli"

Parla la donna contagiata dal virus: “sono rimasta sempre in casa”

Il suo più grande dolore: “non posso abbracciare i miei figli”

«Sono uscita da casa solo per andare in ospedale, dopo le dimissioni dalla clinica sono rimasta sempre chiusa e molto attenta proprio perché temevo di avere il coronavirus». A parlare è la manduriana di 42 anni (e non 50 come precedentemente scritto), risultata positiva al tampone e sottoposta ad isolamento domiciliare assistito». Infastidita dai commenti circolati sui social e dal clima di caccia alle streghe che alimenta sospetti e preoccupazioni, la donna approfitta dell’occasione per esporre il suo dramma.

«Tutti si preoccupano se in questi giorni sono andata in giro a fare la spesa, ma nessuno si chiede dove mi sono contagiata, nessuno pensa che ero ricoverata per un male e sono uscita che ne avevo due». La donna è stata sotto cura nell’istituto della provincia di Brindisi, per quasi tutto il mese di marzo, per un trattamento riabilitativo motorio. Il tre aprile ha firmato le dimissioni volontarie proprio per paura di infettarsi avendo visto cosa accadeva nella clinica. «Uno dietro l’altro malati e personale si ammalavano così io con altri pazienti abbiamo deciso di firmare le dimissioni e scappare da quell’inferno». In effetti il centro fisioterapico in questione è stata fonte di un focolaio responsabile di numerosi contagi non solo tra gli ammalati ma anche tra infermieri, personale dell’assistenza e fisioterapisti.

«So che altri malati come me si sono rivolti all’avvocato e forse anche io farò la stessa cosa; non è giusto che una persona si debba ammalare di coronavirus in un posto dove è andata per guarire da altre malattie».

Chiusa nel suo isolamento a cui è sottoposta tutta la sua famiglia (due figli e il marito), la quarantaduenne si lascia andare allo sconforto. «La mia più grande sofferenza – dice - è non poter abbracciare i miei figli a cui lancio baci a distanza».

L’intero nucleo familiare ora è seguito dal personale del dipartimento di prevenzione della Asl che quotidianamente chiama per sapere le condizioni di salute di tutti. «Non capisco perché ai miei familiari non fanno il tampone, almeno ai miei figli potrebbero farlo per tranquillizzare me e mio marito, ma ci hanno detto che se non hanno sintomi non glielo possono fare», conclude la signora che per fortuna ha sintomi lievi che riesce a sopportare. Per tutte le faccende domestiche compreso l’approvvigionamento degli alimenti e dei farmaci ci pensano i servizi sociali attraverso i volontari della Protezione civile.