Covid, buoni spesa: domande da lunedì, chi ha difficoltà può rivolgersi gratis ai Caf specializzati

Da lunedì prossimo 11 maggio è possibile presentare domanda per ottenere i buoni spesa che lo Stato ha messo a disposizione dei comuni in aiuto delle famiglie colpite dalla crisi lavorativa causata dalle misure anti coronavirus. Questo sarà il terzo bando pubblico perché con i due precedenti il comune non è riuscito a spendere tutta la somma disponibile. A questo avviso possono ripresentare domanda anche quelli che hanno già usufruito dei precedenti aiuti.

Per la complessità delle procedure di accesso individuate dal comune di Manduria che implicano l’uso e la conoscenza di sistemi informatici (domanda esclusivamente on line a mezzo di piattaforma informatica accessibile sul sito del Comune), i richiedenti potranno rivolgersi ai Caf specializzati nel disbrigo di tali pratiche. Per questo hanno dato la disponibilità in forma gratuita i seguenti Centri di Assistenza Fiscale di Manduria: Caf Tutela del contribuente via Bell’Acqua (info 392 4390593); Caf Uil, via per Lecce (info 099 9742444); Caf Uil, via A. Diaz (info 971 2778); Caf Confagricoltura Pensionati, via Costanzi (info 099 9739442).

A questi centri specializzati il dirigente comunale avvocato Enzo Dinoi ha permesso, per la prima volta per procedure così delicate che implicano il trattamento di dati personali e privati, il supporto di gruppi del terzo settore che operano nell’ambito del turismo e dell’organizzazione di sagre e feste e del volontariato di protezione civile. Sono stati quindi ammessi l’associazione turistica Proloco nella persona del presidente Domenico Sammarco (info 099 9796600) e l’associazione Era del presidente Maurizio Barnaba (info 099 6713366).

Le domande dovranno essere presentate entro il lunedì successivo.