Manduria apre il mercato del martedì e quelli rionali (solo alimenti)

L’amministrazione straordinaria del comune di Manduria ha deciso finalmente di aprire al commercio ambulante a posto fisso e al mercato settimanale del martedì per i soli prodotti alimentari. Non è stata ancora indicata la data di inizio che potrebbe partire, per il mercato settimanale, già dal prossimo martedì. Il comunicato stampa che annuncia la decisione non indica date neanche per quanto riguarda i mercatini rionali.

Torneranno a breve quindi, sulle piazze e agli angoli di determinate vie, le vendite di frutta e verdura e prodotti alimentar in genere. Le are mercatali rionali, consentite agli operatori già autorizzati a posto fisso, sono le seguenti: Piazzale di collegamento tra Viale Mancini e Via Maculatedda; Piazza Archita; Piazza Giovanni XXIII; Piazza della Pietà; Piazza della Repubblica; Piazza Risorgimento; Piazza Maria Ausiliatrice; Piazza Indipendenza; Via Pier Santi Mattarella; Piazzale antistante case popolari via per Maruggio; Piazza Santa Croce; Largo Via Pitagora; Piazza Filippo turati; Villa Comunale di uggiano Montefusco; Piazza Centrale Torre “Columena.



Al fine di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di misure di contenimento del contagio da covid-19 – fa sapere il comune - l'ingresso dell'area mercatale, attualmente ubicato lungo viale Aldo Moro, sarà presidiato dalla Polizia Locale, che provvederà ad effettuare i necessari controlli.



Tutti gli operatori del mercato e del commercio ambulante, nonché i clienti, dovranno rispettare le norme comportamentali di seguito indicate: obbligo di distanziamento di almeno un metro tra le persone; obbligo dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante; servizio di massimo un cliente per volta, mantenendo la distanza di almeno un metro fra i clienti in attesa; divieto di assembramenti. Gli operatori sono responsabilizzati a rispettare e far rispettare le norme comportamentali sopra descritte.