​Mercato settimanale, quando? Manduria non si decide ancora

Il comune di Manduria è l’ultimo grande comune di questo versante orientale della provincia a non avere ancora riaperto il mercato settimanale per i prodotti alimentari così come prevede il decreto del presidente del consiglio e come hanno già fatto quasi tutte le altre amministrazioni della zona.



Il dirigente del settore, avvocato Enzo Dinoi, nel suo doppio ruolo di comandante del corpo di polizia municipale e quindi responsabile della vigilanza, non ha ancora deciso quando offrire ai manduriani questo servizio che offre duplici vantaggi: alla popolazione che potrà acquistare prodotti alimentari a prezzi sicuramente più vantaggiosi rispetto a quelli praticati in questo periodo nei supermercati; e soprattutto ai commercianti ambulanti che avrebbero una boccata d’ossigeno dopo un lungo periodo di inattività.