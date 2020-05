Cosa può fare chiuso in casa per la quarantena un maestro delle costruzioni se non realizzare manufatti in miniatura? È proprio quello che ha fatto il manduriano Leonardo Mariggiò, maestro muratore tra i pochi ancora in grado di edificare opere murarie con le vecchie tecniche dell’incastro dei conci di tufo senza cemento armato.

Chiuso nella sua bottega, il maestro 63enne ha realizzato una dozzina di monumenti storici, tutti in muratura (tufo e pietra, altezze da 25 centimetri ad un metro), in perfetta scala e del tutto identiche all’originale. Hanno preso così forma la Torre di Colimena, quella di Borraco, la chiesa con la torre di San Pietro in Bevagna, il “pajaru” (trullo salentino), il trullo, il pozzo ed altre opera d’arte buone per una piccola ma interessante mostra.

Ad esserne fiero è il figlio Antonio, anche lui muratore, erede di quell’antica arte muraria tanto preziosa quanto vicina all’estinzione, che ha pubblicato le opere d’arte del padre su Facebook.