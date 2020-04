​Da lunedì riaprono i bar (da asporto) e La Voce torna a pieno regime

Da lunedì 4 aprile, con l’ingresso della cosiddetta “fase 2” dell’emergenza coronavirus, (per la Regione Puglia anche da oggi) i bar di Manduria (e di tutta Italia) potranno finalmente riaprire. Quindi anche il nostro giornale in formato cartaceo, distribuito gratuitamente in quasi tutti i locali commerciali della città, potrà ritornare con la consueta tiratura attualmente ridotta.



L’apertura dei bar sarà però regolata da precise prescrizioni che qui si riassumono. I prodotti non potranno essere consumati al banco ma ritirati e portati via (vendita asporto). Si entrerà nei locali muniti di mascherina e guanti e rispettando le norme sul distanziamento. Sarà premura dei titolari stabilire regole di accesso e far rispettare le distanze all’interno nel caso di più di una persona nei locali. Infine le attività che apriranno potranno offrire anche un servizio di consegna a domicilio.

Per locali fino a quaranta metri quadrati, può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per ambienti di dimensioni superiori, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.