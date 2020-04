Il cimitero riapre giovedì: distanti un metro, guanti e mascherina

Il cimitero di Manduria riaprirà giovedì 30 aprile. L’apertura sarebbe stata possibile già da questa mattina, così come stabilito dall’ordinanza regionale firmata ieri dal presidente Michele Emiliano, ma i dirigenti che decidono l’andamento della cosa pubblica della città hanno deciso così con un semplice comunicato stampa e non, come dovrebbe essere, con una regolare ordinanza.



La riapertura del cimitero comunale è condizionata al rispetto delle seguenti regole: obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o, in mancanza di guanti, garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante.

Domani l’intera area del camposanto sarà sanificata con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Manduria. Gli orari d’ingresso sono i seguenti: dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.