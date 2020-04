Tanto traffico in città, rischio multe

Traffico come non si vedeva da tempo oggi in città. O moltissime famiglie hanno scoperto contemporaneamente di avere inderogabile necessità di spostarsi in macchina, oppure la conferenza stampa del primo ministro di ieri sera è stata interpretata come un "libera tutti".

In effetti, è bene ricordare, che tutti i cambiamenti annunciati (pochi per la verità rispetto agli attuali) e compresi nel decreto firmato ieri, valgono a partire dal 5 maggio prossimo.

Oggi, invece, e sino a quella data, sono in vigore le restrizioni e gli obblighi stringenti stabiliti nel precedente decreto.

Ci si può allontanare da casa, dunque, per reali e indifferibili necessità come approvvigionarsi di prodotti di prima necessità, per lavoro o per motivi di salute. Fare la spesa in due, o andare a visitare parenti ed ogni bisogno non compreso tra quelli indicati, espone l’indisciplinato ad essere multato.