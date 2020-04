​Il Covid non sconfigge le gemme dell’istituto agrario Einaudi

A metà febbraio l’Istituto “L. Einaudi” di Manduria dava il via alle attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro) degli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura. Tale percorso prevedeva interventi di potatura e classificazione delle specie vegetali esistenti all’interno del Parco Archeologico di Manduria. Il progetto, dalla forte valenza educativa e inserito in un più ampio processo di costruzione della personalità dello studente, proiettato al futuro e alla maturazione delle competenze, in termini di autonomia e responsabilità, fornisce validi elementi di orientamento professionale, attraverso l’integrazione dei saperi didattici con quelli operativi, realizzando, così, un organico collegamento tra l’istituzione scolastica e il mondo del lavoro, alla luce delle reali necessità del territorio.



Gli studenti, guidati dai docenti tutor professori V. Massaro, P. Barnaba, A. Conoci e A. Valente e del tecnico Rucco, hanno svolto un intervento di accurata potatura delle piante presenti: tra queste, un bellissimo e maestoso albero di Giuggiole, dal quale i ragazzi hanno potuto ricavare 16 piccole talee, che gli operatori di Cuore Messapico, gestori del Parco archeologico di Manduria, hanno regalato a tutti i visitatori, fino alla chiusura per emergenza COVID 19.

Nella giornata di ieri, dopo circa due mesi, con enorme sorpresa e gioia, i docenti hanno ricevuto notizia, da parte dei gestori del Parco, della fioritura delle nuove gemme di quelle talee, realizzate dai nostri ragazzi. La Dirigente, i docenti e gli alunni dell’Istituto per l’Agricoltura “L. Einaudi” di Manduria si augurano che questi germogli siano il segno di una rinascita, del nuovo, della vita che torna a scorrere.