Buoni spesa, respinte quasi la metà delle domande, in arrivo il terzo bando

Quasi la metà delle domande presentate al Comune di Manduria per ottenere i buoni spesa dello Stato non sono state accolte. Nei due avvisi pubblicati, scaduti rispettivamente l’8 e il 20 aprile, 823 famiglie indigenti o comunque in stato di crisi economica dovuta al fermo lavorativo per il contenimento del coronavirus, hanno chiesto i buoni; le domande accolte sono state 488, 284 quelle respinte, 5 sono state invece le rinunce. In corso di istruttoria ci sono ancora 46 istanze.

E’ questo il bilancio del programma “erogazione buoni spesa emergenza Covid” reso pubblico dal settore politiche sociali del comune di Manduria.

Dalla stessa nota si apprende che della somma disponibile, pari a 269.915 euro, solo meno della metà è stata spesa, vale a dire 127.190 con un residuo di altri 142.725 euro ancora da spendere.

La commissione straordinaria ha quindi deciso di aprire un terzo bando per utilizzare le risorse residue alle quali saranno aggiunte ulteriori fondi assegnati dalla Regione Puglia pari ad ulteriori 91.491 euro che, al netto di eventuali riesami delle domande rigettate, saranno utilizzate per far fronte alle situazioni di disagio causate dall’emergenza Covid 19.