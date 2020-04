Dalla Prefettura: sale a 3 il numero dei positivi a Manduria

C’è un altro manduriano positivo al coronavirus tra quelli sottoposti a sorveglianza domiciliare da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl. Lo ha comunicato la Prefettura al comune di Manduria segnalando anche la presenza di una quarta persona ancora sotto sorveglianza ma con tampone negativo.

Attualmente, quindi, sono tre le persone che hanno contratto il virus (ma senza sintomi) già in isolamento perchè sospetti (parenti o venuti a contatto con positivi già noti o provenienti da zone a rischio e perciò in quarantena).

Questi dati si riferiscono ai casi trattati nella propria residenza dal personale di sorveglianza sanitaria. Non è dato sapere se rientrano tra quelli precedentemente ricoverati e dimessi perchè guariti dai sintomi ma ancora virus positivi, o se sono casi del tutto nuovi. In tal caso sarebbero da sommare agli otto destinati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto (8 in tutto quelli di cui si è avuta notizia).