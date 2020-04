Domani a Sava mercato settimanale ridotto (prove tecniche di apertura)

Arriva da Sava una notizia di come si comincia ad allentare la stretta dell’isolamento sociale. Domani, dopo quasi due mesi di interruzione, si aprirà il mercato settimanale del lunedì che sarà accessibile solo alla merce alimentare deperibile, frutta, verdura e alimenti vari. Gli ambulanti esporranno la merce in aree prestabilite, distanziate tra di loro così come i clienti saranno sottoposti a rigidi controlli da parte della polizia locale e dagli stessi commercianti per evitare assembramenti.

Oggi pomeriggio, infine, i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, al comando di Francesco Pesare, su richiesta del sindaco di Sava, Dario Iaia, hanno sanificato l’intera area mercatale irrorandola con i prodotti disinfettanti e opportunamente nebulizzati dalle speciali autopompe in dotazione. All'intervento era presente il vicesindaco di Sava, Mirko Piccolo.