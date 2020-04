Buoni spesa del governo, il comune ha ancora molto da spendere e riapre il bando

I Servizi sociali del Comune di Manduria hanno distribuito sinora circa 800 "buoni spesa" dello Stato ad altrettanti destinatari aventi diritto colpiti dalla crisi economica Covid. La somma spesa, si aggirerebbe intorno agli 80mila euro (circa un terzo di quella messa a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile), con una media procapite erogata di cento euro e cifre variabili tra il massimo previsto di 500 euro per nuclei familiari di 5 persone prive di altri sussidi, sino al minimo di 10 euro.

Per spendere il resto della somma a disposizione, circa 190mila euro ancora, l’amministrazione straordinaria ha deciso di riaprire i termini del bando a cui potranno partecipare coloro i quali non hanno fatto in tempo a farlo con l’avviso precedente. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 20 aprile 2020. Il modulo che potrete scaricare dal link sottostante, deve essere compilato in tutte le sue parti e inviato via email all’indirizzo buonospesacovid.manduria@gmail.com.

Possono presentare domanda i nuclei familiari al cui interno tutti i componenti:

1) Versano in condizione di disoccupazione;

2) Si trovano in situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

3) Percepiscono contributi pubblici a qualsiasi titolo nella misura non superiore a € 500 mensili.

In seguito all’istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del buono spesa, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo.

Finalità

Il buono spesa è volto a integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari di prima necessità, anche per uso animale, prodotti per l’igiene personale e per l’ambiente domestico con esclusione di alcolici, in costanza della situazione di emergenza

epidemiologica in atto.

Esclusioni

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto buono spesa i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 500 (cinquecento) e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.).

Importo erogabile - Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

Nucleo monoparentale € 150

Nuclei fino composti da 2 persone € 300

Nuclei da 3 a 4 persone € 400

Nuclei con 5 persone o più € 500

In caso di percettori di contributi pubblici tra i componenti del nucleo, l’importo del buono sarà calcolato detraendo la somma percepita (esempio: percettore di Reddito di Dignità pari a 200 euro in un nucleo familiare composto da 3 persone, l'importo del buono sarà di 200 euro.

SCARICA IL MODULO