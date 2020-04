«Spesa Pagata» per i 'nuovi poveri': il numero per richiedere gli aiuti

I carrelli della «Spesa Pagata» hanno bisogno più che mai di di essere riempiti con la generosità dei manduriani che sinora stanno dimostrando di averne abbastanza. Ma non basta. L’iniziativa solidale è promossa dal nostro giornale con la preziosa collaborazione dell’associazione della Protezione Civile manduriana, Prociv Arci e il supporto di una squadra operativa manduriana del Ser di Avetrana.

Il perdurare della situazione sta creando uno stato di profonda crisi economica in tantissime famiglie di cosiddetti nuovi poveri, quelli cioè non censite dai servizi sociali che si trovano improvvisamente nell’impossibilità di un sostegno economico nemmeno per il rifornimento di beni di prima necessità.

Ed è soprattutto a loro che è rivolta la nostra campagna della «Spesa Pagata». I «nuovi poveri» che non sanno a chi rivolgersi, dovranno superare il comprensibile imbarazzo e telefonare al numero dell’associazione Prociv Arci 333 8305607. Chi risponderà tratterà il caso nella più assoluta riservatezza e discrezione e provvederà a fornire un seppur minimo aiuto.

Naturalmente perché questo sia possibile c’è bisogno di uno sforzo continuo di chi ha la possibilità di donare un prodotto alimentare che lascerà nell’apposito carrello della «Spasa Pagata» che troverete in circa 50 esercizi commerciali di vari settori che hanno deciso di far parte della rete solidale. Sinora con i prodotti alimentari di chi ha aderito all’iniziativa sono stati distribuiti circa 250 pacchi di sostegno.

Come funziona

Il sistema per contribuire, già collaudato in altre realtà in questo periodo di emergenza Covid-19, è molto semplice. Ogni cliente dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa (alimentari, prodotti per l’igiene, macellerie, farmacie e parafarmacie), può acquistare un prodotto a scelta che lascerà all’interno di un apposito carrello della «Spesa pagata».

Ogni giorno i volontari dell’associazione della Protezione civile ritireranno i prodotti del carrello solidale che distribuiranno equamente alle famiglie più bisognose tra gli indigenti già noti o tra chi mai prima d’ora si era trovato in tali condizioni di estremo bisogno".

Negozi della rete solidale