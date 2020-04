Fiera Pessima, è ora che si dica che sorte avrà

Ormai è quasi certo che la Fiera Pessima 2020 sarà spostata a data da destinarsi. Saltata anche l’ultima possibilità del 24 aprile, per il prolungamento del periodo di distanziamento sociale deciso dal primo ministro Conte, la sfortunata campionaria seguirà il suo destino che sembra essere stato già scritto quando due anni fa è saltata la prima edizione ripetuta poi per l’anno successivo (per motivi diversi da quelli attuali), ed ora, salvo miracoli, per il terzo anno.

Toccherà ora all’amministrazione straordinaria dire l’ultima parola sentendosi naturalmente con l’impresa appaltatrice che ha mantenuto montati infruttuosamente i capannoni pronti per ospitare gli stand degli espositori. Da risolvere la situazione delle imprese che avevano già prenotato uno spazio pagando l’anticipo alla società Matera Fiere.

Da voci che circolavano negli ambienti comunali prima dell’ultimo decreto del 10 aprile, pare che si stia pensando ad una edizione estiva della campionaria che si terrebbe a settembre, in concomitanza con la ricorrenza di San Gregorio Magno. Decisione difficile da prendere per la quale i commissari sentiranno sicuramente il parere delle associazioni di categoria che si esprimeranno in merito.

Da segnalare, infine, l’intervento dell’esponente politico di Forza Italia, Piergiorgio Erario che sull’argomento ha espresso così il suo pensiero. «Credo sia arrivato il momento – scrive - che i tre commissari straordinari mettano un punto a questa storia della Fiera Pessima dicendo una volta per tutte, per onestà nei confronti di tutte le parti in causa, che la manifestazione non si potrà più tenere e che, anzi, si provveda subito a rimborsare gli operatori commerciali che avevano investito per comprare uno o più spazi per un evento che non è più consentito. Men che meno a settembre», conclude Erario.