Coronavirus, sale a quattro il numero di contagiati a Sava

Altri due savesi positivi al coronavirus. Sale quindi a quattro il numero delle persone residenti nel comune di Sava che hanno contratto il virus. A diffondere la notizia attraverso la sua pagina Facebook è stato il sindaco Dario Iaia che ha assicurato la popolazione circa la massima attenzione delle istituzioni locali ad impedire possibili contagi.

I due nuovi positivi sarebbero legati ai due precedenti casi, parenti o comunque frequentatori delle famiglie. Il primo cittadino ha anche detto che solo uno dei quattro è stato ricoverato nel reparto infettivi del Moscati di Taranto e che gli altri tre, due donne e un uomo, si trovano in isolamento domiciliare perchè asintomatici. Le persone in quarantena domiciliare sono in tutto sei.