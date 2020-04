​Notebook e tablet in comodato d’uso agli studenti dell’istituto “l. Einaudi”

La didattica a distanza, attivata dalle scuole italiane, da quando il decreto ministeriale ha previsto la sospensione delle attività didattiche, ha ulteriormente confermato (se qualcuno nutrisse in merito ancora dei dubbi!) come la collaborazione tra scuola e famiglie possa essere il motore di un



proficuo percorso educativo per i nostri ragazzi. La modalità della didattica a distanza, tuttavia, trova ostacolo nella impossibilità, per alcune famiglie, di dotarsi di dispositivi tecnologici, diversi dallo smartphone, che risultino adeguati alla gestione delle lezioni online. Nell’ottica di arginare le differenze tra i ragazzi e garantire a tutti e a ciascuno il raggiungimento del successo formativo, l’Istituto “L. Einaudi”, in seguito ad un monitoraggio rivolto agli studenti, col fine di rilevarne le reali difficoltà, ha prontamente messo a disposizione, in comodato d’uso, di chi ne avesse fatto formale richiesta, mini-notebook, in dotazione della scuola, ancor prima dello stanziamento delle risorse disposte dal Ministero. Il secondo step di supporto alle famiglie richiedenti sarà presto attivato, in seguito alla fornitura di nuovi tablet, il cui acquisto si è reso possibile in virtù dell’erogazione di fondi da parte del Dicastero. Nell’attuale situazione di grave emergenza l’Istituto “L. Einaudi” continua ad agire con determinazione, coesione d’intenti e azioni concrete, per il bene dei propri studenti.