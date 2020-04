Covid, improvvisa impennata dei casi a Manduria (silenzio dalle autorità locali)

Improvvisa impennata di contagi a Manduria. Nessuna certezza sui numeri che oscillerebbero, almeno da quello che mostra la mappa del bollettino epidemiologico della Regione Puglia che oggi, in base alla tonalità cromatica che differenzia i territori in base al numero di casi confermati, assegna ai confini manduriani una forbice di contagi che oscilla tra gli 11 a 20 casi.

Sino a ieri non superavano il numero di 6 tanti quanti risultavano alle cronache non ufficiali. Potrebbe trattarsi di un errore, ma proprio per questo sarebbe più giusto che qualcuno parlasse. Silenzio, invece, dalle autorità locali, le uniche che potrebbero e dovrebbero svelare il mistero e infondere sicurezza alla popolazione.