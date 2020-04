​“Spesa Pagata”, ecco la catena aggiornata dei carrelli solidali

A chi è destinata la spesa pagata. Alle famiglie in difficoltà già censite dai servizi sociali ma anche ai “nuovi poveri” di questa emergenza pandemica.Come funzionaAcquista un prodotto (non alcool o beni voluttuari) e lascialo nel carrello della spesa pagata. Ogni giorno personale della Protezione Civile Prociv-Arci ritirerà i prodotti e li consegnerà a chi ne ha bisogno secondo un elenco fornito dai servizi sociali comunali e a chi li richiederà, autosegnalandosi al numero di telefono riservato, 3338305607, in uso alla Prociv-Arci che assicurerà assoluta riservatezza sui dati. Ecco l’elenco (in continuo aggiornamento).



Supermercato Conad, Via per Avetrana, 69; Salumeria Don Bosco, Via Cosimo Moccia, 19; Caseificio Stella Via per Avetrana, 27; Caseificio Stella Via per Uggiano, 51; Macelleria Equina di Mimmo Guerriero Via Federico Schiavoni, 4/e Macelleria Salvatore Guerriero Via per Avetrana, 65; Macelleria Fanuli Piazza della Pietà, 65; Macelleria Andrioli Via Antonio Gramsci, 13; Parafarmacia Don Bosco Via Maruggio, 46; Farmacia Santa Chiara Via per Oria, 56; Supermercato Erario Francesco Via Bianchi Diego, 35; Market Gran Risparmio Via Giambattista De Falco, 45; Bottega dei salumi Via Lamarmora, 58; Supermercato Erario Antonio Piazza della Pietà, 38: Alimentari Oasi del Gusto Via Per Uggiano, 62: Macelleria Gastronomia Benedetto Via Antonio Bruno, 60; Parafarmacia Dott.ssa Alessandra Mancuso Via per Avetrana, 30; Parafarmacia Valente Via Silvio Pellico, 42; Ipersidis Via Lizio Idomeneo; Alimentari Gran Risparmio Via per Lecce; Minimarket Il Buongustaio Via Sant'Antonio; Ortofrutta Sapori della terra Via Giancane, 8; Parafarmacia Longo&Paternò Via per Maruggio, 90/92; Pescheria La casa del pesce azzurro Piazza Coperta; Panificio Antonio Comes Via Gian Leonardo Marugj, 10; Panificio Leonardo Comes Via Ciccarello Montefusco, 29; Macelleria La bottega del gusto Via Maruggio, 34; l Mercatino della frutta di Antonio Mazza, Via delle Saline, 9; Market Tatullo, viale Medaglie d’Oro (Napoli piccolo); Fast Marker, via della Creta; Il Fornaio di Paolo (Comes Giuseppe); Green Market, via Santo Stasi, 30 Masseria Bottaro, via per Francavilla; Ortofrutta Locorotondo, via per Avetrana, 25; Alimentari Greco Sergio, via Ponte Incassato; Risto Macelleria Calò Rocco, via Chidro, 72; La bottega della carne, via Macello; L’ Angolo del Pizzicagnolo, via Farini, 59