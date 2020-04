Buoni comunali per la spesa, a chi spettano e come fare per averli

Gli uffici dei servizi sociali stanno predisponendo le procedure per la distribuzione dei buoni spesa a favore di persone singole o famiglie in condizioni di disagio economico sociale causato dall’emergenza Covid in atto. La somma destinata dal governo per Manduria è di 269mila euro che devono essere spesi per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, al netto di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, locazione, pagamento utenze, eccetera.

La domanda va presentata utilizzando il modello che troverete nella quarta pagina del giornale dove andranno indicati i requisiti di ammissione individuati nel presente avviso. La domanda può essere presentata una sola volta da un solo componente il nucleo familiare.

Possono presentare domanda i nuclei familiari al cui interno tutti i componenti: versano in condizione di disoccupazione; si trovano in situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa; percepiscono contributi pubblici a qualsiasi titolo nella misura non superiore a 500 euro mensili. In seguito all’istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del buono spesa, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo.

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto buono spesa i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore a 500 euro e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad esempio cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus).

L’importo del buono varierà a seconda della composizione del nucleo familiare: monoparentale 150 euro; nuclei composti da de persone 300 euro; nuclei da tre a quattro persone 400 euro; nuclei con cinque persone o più, 500 euro. I buoni spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro. I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla Rete allestita dal Comune per acquistare prodotti di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l’igiene dell’ambiente domestico, per l’igiene personale, pannolini). Non possono essere acquistati alcolici.

Lo stato di indigenza deve essere autocertificato. L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, con l’ausili della Guardia di Finanza e altri enti, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta.

Le domande da inviare via email buonospesacovid.manduria@gmail.com. dovranno pervenire entro le ore 12.00 di mercoledì 8 aprile 2020.