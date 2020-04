I vigili urbani si dotano dei dispositivi di prevenzione

Il corpo della polizia municipale di Manduria ha acquistato i dispositivi individuali di protezione per gli agenti in servizio. “Vista l’urgenza e la modesta entità della spesa prevista – si legge nell’impegno di spesa -, è stata interpellata, per la fornitura dei materiali la ditta «Parafarmacia Torsello Maria, di Torre Santa Susanna».

La parafarmacia si è dichiarata disponibile a fornire tre flaconi di gel igienizzante per le mani da 50 ml al prezzo di 18,50 euro l’uno, 23 confezioni di guanti da 100 e 3 bottiglie di alcol denaturato al costo di complessivo 142 euro e di 748 mascherine monouso (tipo chirurgico) per la somma di 320,94 euro.

Spesa anticipata dalla dipendente Antonucci Albina, incaricata dal dirigente Vincenzo Dinoi per l'acquisto urgente di materiali di consumo vario per la sicurezza del Personale della Polizia Locale a seguito di emergenza “Covid-19”. La somma totale è di 464 euro.