Covid, gesti di solidarietà nei confronti di chi combatte contro il virus

La società “Tecnosystem noleggio&servizi” di Manduria ha donato al pronto soccorso di Manduria un purificatore e igienizzatore d’ambiente. L’apparecchiatura è stata consegnata dal rappresentante della ditta, Francesco Tatullo, al primario del servizio, dottor Francesco Turco, dopo la regolarizzazione della donazione vagliata della direzione generale della Asl.

La Tecnosystem noleggio&servizi ha voluto in questo modo ringraziare gli operatori sanitari impegnati in prima linea in questa difficile battaglia contro il coronavirus. Nella foto il momento della consegna.