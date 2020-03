"La chiusura del cimitero è un abuso, riapritelo", l'appello della Franzoso

«Riaprite il cimitero. Ora basta». A scriverlo questa mattina sul suo profilo Facebook, è stata la consigliera regionale di Torricella, Francesca Franzoso, aprendo così un argomento che tocca un punto molto delicato e sofferto di questo isolamento necessario a contenere la diffusione del coronavirus: quello della perdita di un parente e del dolore per non poterlo andare a visitare.

Per l’esponente di Forza Italia, la chiusura dei cimiteri, se non per le funzioni di sepoltura, è un abuso. «State abusando del vostro potere», accusa Franzoso che lancia una sfida alle autorità locali e nazionali. «Fate rispettare, se ne siete capaci – dice - il divieto di assembramenti che al mio paese non si è mai visto, la distanza di un metro, e riaprite il cimitero. Per molti – conclude -, quel luogo è casa. Riapritelo».