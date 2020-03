Covid e ansia di sapere, sempre 5 i contagiati a Manduria

Mentre continuano a circolare sui social notizie di nuovi contagi a Manduria, fortunatamente sino a ieri sera il numero dei manduriani positivi al Covid era ancora 5. Dall’ospedale di Manduria sono partiti per Bari, nella giornata di ieri, circa quattro tamponi che saranno processati entro questa mattina.

Mentre si rinnova l’invito a restare in casa se non per ragioni di lavoro ed altre incombenze indispensabili, si invitano i lettori a non lasciarsi prendere dalla frenesia di sapere in anticipo le notizie per poi riproporle amplificandole sui propri canali, ma di attendere quelle degli organi istituzionali ufficiali e degli organi di stampa riconosciuti come tali.