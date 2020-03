"Anche noi abbiamo il diritto di avere vicini i nostri figli che hanno sbagliato"

«Anche noi in questo brutto momento vorremmo avere i nostri figli a casa per rassicurarli e tutelarli». E’ il desiderio espresso da alcuni genitori dei minorenni manduriani, i cosiddetti “orfanelli”, implicati nell’inchiesta nata dalla morte di Antonio Stano, il pensionato solo vittima di vessazioni e violenza fisiche e psicologiche da parte del branco. Già finiti sotto processo, i minori sono stati affidati in prova ai servizi sociali e si trovano tuttora in custodia in centri di recupero situate nelle tre province di Taranto, Lecce e Brindisi.

«I nostri figli hanno sbagliato, ma in questo periodo così drammatico per tutte le famiglie, crediamo che tutti i genitori abbiano il diritto di sapere che i propri figli stano bene e che non rischiano». La preoccupazione maggiore è per i ragazzi che si trovano nelle comunità delle zone particolarmente colpite da coronavirus. «I nostri ragazzi hanno paura perchè gli operatori del posto che entrano ed escano dagli alloggi potrebbero contagiarli», fanno sapere i genitori che rivendicano il diritto di preoccuparsi dell’incolumità die figli.

«Abbiamo fatto richiesta al Tribunale di concederci una misura straordinaria proprio in considerazione di questa emergenza, ma ci hanno neanche risposto», fanno sapere le famiglie che sperano in una clemenza da parte delle autorità.