Covid, a Manduria sempre cinque positivi, ma continuiamo a restare in casa

Mentre sui social continuano a rincorrersi notizie allarmanti e prive di fondamento su ipotetici nuovi contagi, la buona notizia è che il numero dei manduriani positivi al coronavirus è fermo a cinque. Sono i due medici di famiglia, l’ottantenne e la coppia di ritorno da una crociera nel mediterraneo. Tutti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto. Ieri i tre tamponi inviati il giorno prima a Bari su altrettanti pazienti ricoverati all’ospedale Giannuzzi con sospetti sintomi di infezione da Covid, sono tornati con il segno negativo.

Nessun segnale di possibile contagio anche dalle altre persone che accompagnavano la coppia contagiata, nessuna di Manduria ma di paesi vicini. Il tempo trascorso dal loro rientro a Manduria dal viaggio, escluderebbe quindi altri possibili contagi di cui si sarebbe già saputo.

Pochi giorni ancora di isolamento fiduciario al proprio domicilio, infine, per gli assistiti dei due medici curanti, nessuno dei quali ha mostrato sinora sintomi. Tutto questo, naturalmente, non può e non deve fare abbassare la guardia ma bisogna continuare a rispettare le restrizioni stabilite dai vari decreti per il contenimento della diffusione del virus che resta sempre una temibilissima minaccia.