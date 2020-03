Le impressioni di un ex sindaco: "vigili assenti e città abbandonata"

«Per due volte al giorno attraverso l’abitato di Manduria e non ho mai visto una pattuglia o un vigile urbano». Se n’è accorto anche l’ex sindaco di Manduria, Roberto Massafra che su Facebook fa il quadro dello stato d’abbandono istituzionale in cui versa la città.

«Per motivi di lavoro – scrive - ogni giorno mi metto in macchina alle 7.00 e vado a Taranto, per rientrare nel pomeriggio, senza un orario fisso. Non solo non sono mai stato fermato per controllare se avessi fondati motivi per uscire di casa, ma, in particolare a Manduria, non ho mai incontrato, nè in macchina, nè a piedi, una pattuglia della Polizia Locale».

Massafra fa poi un appunto sull’assenza di un’informazione istituzionale in materia di contagi da coronavirus.

«A Manduria – scrive - ci sarebbero almeno cinque casi di Covid 19 accertati mediante tampone, due dei quali medici di medicina generale ed una caposala in servizio al Distretto sociosanitario. Uso il condizionale – precisa - perché non esiste nessuna conferma ufficiale da parte delle autorità preposte e lo stesso notiziario regionale RAI non ha mai pronunciato il nome della nostra Città tra quelle in cui si sono avuti casi di contagio. Eppure tutti i mezzi di informazione danno, a ragione, molta rilevanza alle notizie riguardanti il contagio di personale sanitario».

Infine un appunto su chi sta amministrando a distanza il comune Messapico.

«Non passa giorno – scrive - che non mi chieda: se fossi stato ancora sindaco cosa avrei fatto in questo frangente? In concreto non lo so, ma di certo avrei cercato in tutti i modi di essere “vicino” ai miei concittadini e, soprattutto, di far percepire le istituzioni vicine a loro. Purtroppo così non è e sinceramente mi dispiace!».

Chiaro il riferimento ai due commissari straordinari che hanno deciso di tornare prudentemente nelle proprie case, in altre regioni, amministrando la città in videoconferenza lasciando sul posto solo il commissario leccese presente saltuariamente in un municipio deserto lasciando tutto nelle mani degli unici due dirigenti, Claudio Ferretti per gli affari di area tecnica e il comandante dei vigili, Enzo Dinoi, competente su tutto il resto.